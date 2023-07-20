Хранились среди хлама и мусора: как убивают нелегальные лекарства

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Пенсионерка и ее компаньоны заработали на продаже контрафактных препаратов больше 30 миллионов рублей. Но сколько жизней унесли нелегальные медикаменты?

Сразу в нескольких регионах задержали торговцев, которые нелегально ввозили из-за границы лекарства незарегистрированные в нашей стране. Коммерсанты особо не заботились о конспирации, открыто рекламировали потенциально опасные препараты в интернете и заработали на них больше 30 миллионов рублей. Свою вину так и не признали, несмотря на то, что их квартиры были больше похожи на аптечные склады. Кадры спец операции в материале корреспондента «Известий» Екатерины Лихомановой.

Среди хлама и мусора хранятся лекарственные препараты. Их нашли оперативники во время обысков в одной из квартир подозреваемых. По данным следствия, шестеро коммерсантов с апреля 2021 года через интернет продавали популярные японские препараты — «Лаеннек» и «Курасен». Один — для поддержания иммунитета, другой — для косметических процедур.

Пенсионерка и ее компаньоны заработали на продаже контрафактных препаратов больше 30 миллионов рублей. Неудивительно, ведь стоимость одной упаковки варьировалась от 20 до 40 тысяч.

В России эти лекарства можно купить только по рецепту. Но у своих клиентов бизнесмены документы не спрашивали. Хотя наверняка знали о побочных эффектах.

«Тот же „Лаеннек“ — это белковый препарат. У него много побочных реакций. Может быть анафилактический шок, может быть летальный исход. Витамины группы В — тоже достаточно аллергичные, аскорбиновая кислота. Препарат должен назначаться врачом. Использоваться по назначению», — отмечает руководитель медицинской клиники Татьяна Баллирано.

В марте этого года от таких иммуностимуляторов скончалась 22-летняя студентка столичного вуза. Перед поездкой за границу хотела укрепить иммунитет. Не исключено, что девушка могла приобрести смертельные ампулы через интернет-магазин.

Но медицинские лицензированные центры покупают их не через интернет, а у официальных представителей. Клиентами серых поставщиков, как правило, становятся псевдокосметологи или люди, занимающиеся самолечением. И в этом случае безопасность препаратов им никто не может гарантировать.