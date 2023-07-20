«Спекуляция и ложь»: Путин разоблачил интересы Запада в зерновой сделке

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Путин привел очень подробные данные, которые показывают, что даже если эта сделка не возобновится никогда, голодать, вопреки паническим заявлением Киева, никто не будет ни в Африке, ни в Европе.

Призрачные шансы на то, что наша страна вернется в зерновую сделку все-таки еще есть. Но для этого должны быть выполнены предельно четкие условия Москвы. Их сегодня еще раз перечисил президент РФ Владимир Путин. Обозреватель «Известий» Георгий Гривенный внимательно выслушал…

На совещании с правительством Владимир Путин отдельно и очень подробно, вспоминает: почти год назад, 22 июля 2022-го, в Стамбуле было подписано соглашение «о черноморской инициативе», расписаны все условия вывоза украинского зерна через водные пространства, контролируемые Россией. У нашей страны тоже были свои условия и интересы, подчеркивает президент, но теперь уже бывшие «западные партнеры» в который раз повели себя лживо и эгоистично, по сути, подставив ООН, которая выступила одним из гарантов зерновой сделки.

«Мы вновь и вновь продлевали эту сделку, продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило, никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России. Сделать то одно, то другое, обеспечить первое, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали, этим авторитет подорвали, в том числе и руководство секретариата ООН, который фактически выступил гарантом зерновой сделки», — подчеркнул Путин.

Конкретные и красноречивые цифры от Владимира Путина: из 262 тысяч тонн вывезенных и заблокированных в европейских портах российских удобрений только две небольшие партии оказались в реально нуждающихся, беднейших странах Африки: 20 тысяч тонн в Малави, и 34 тысячи — в Кении. А вот всем объемом украинского зерна Евросоюз и США распорядились по выгодному одному только своему бизнесу усмотрению. Из Украины было экспортировано более 32,8 миллиона тонн грузов, и 70% из них оказалось в странах Евросоюза. Тогда как голодающие Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен вместе получили всего 3% от общего объема, менее 1 миллиона тонн.

«Еще несколько цифр для ясности картины. Добавлю: Украина за прошлый сельхозгод произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов тонн, из них пшеница — 17 миллионов, а Россия собрала прошлом году 156 миллионов тонн зерна и 60 миллионов тонн экспортировала. Из них 48 миллионов тонн — это пшеница. Доля России на мировом рынке пшеницы 20%, а Украины — меньше 5%. Но эти цифры сами за себя говорят, именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру — спекуляция и ложь. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай», — отметил Путин.

Глава Минсельхоза, впрочем, говорит не только о рекордных урожаях, но и об издержках. Именно из-за того, что интересы российских производителей при исполнении зерновой сделки не учитывались, Россия постоянно упускала свою выгоду, и с этим тоже мириться дальше никак нельзя.

«Рентабельность производителей зерновых у нас за год снизилась практически в два раза. В 21-м году производители зерна получили у нас прибыль порядка 333 миллиардов рублей, а в 22-м — уже 204 миллиарда рублей. Но тут недополученный доход, или в принципе потери, можно это и так назвать, составил порядка 130 миллиардов рублей», — рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

А ведь еще растет стоимость фрахта морских судов для перевозок нашего зерна, а стоимость импортных запчастей для наших производителей удобрений выросла на 40%. Путин заявляет: зерновая сделка в нынешнем виде России неинтересна и невыгодна. И возвращение в нее теперь возможно только на наших условиях.

«Я напомню, о чем речь. Первое: это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений, в том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчета SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и не какие-то идеи, нам нужно выполнение этих условий. Третье: должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей, комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Далее должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхования российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок. Далее должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти — Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима, и фактически эта диверсия не получила никакой оценки со стороны международной общественности, со стороны ООН. Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью. Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», — добавил Путин.

По словам Путина, условия подробно изложены в меморандуме Россия — ООН, все желающие могут с ними ознакомиться, пока есть еще время. Ведь уже в 35 регионах нашей страны собирают урожай. Свою продовольственную безопасность Россия обеспечит. А вот не останутся ли пустыми западные закрома, зависит от реакции на эти «зерновые условия» Москвы.