Легкомоторный самолет с оппозиционными депутатами на борту разбился в Колумбии

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Причины трагедии пока остаются неизвестны.

Самолет марки Cessna, на борту которого находились лидеры правой политической партии «Демократический центр» (Centro democratico), разбился в колумбийском департаменте Бояка, сообщило агентство гражданской авиации Колумбии. Известно, что все депутаты принадлежали к представителям оппозиции, входили в региональные парламенты и органы местного управления.

На борту находились бывшая дипломат и сенатор Ноора Товар, а также Оскар Родригес, Фелипе Карреньо, Уильям Перес и Димас Барреро — лидеры правой популистской политической партии в Колумбии.

По предварительным данным, все находившиеся на борту чиновники погибли. В настоящий момент ведется расследование для выяснения причины трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Cessna рухнул на ангар с людьми в Польше.