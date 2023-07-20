Путин оценил потери российских производителей удобрений из-за зерновой сделки

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По оценке российского лидера, большие убытки пришлось понести в связи с «дисконтом в 30-40% на российское зерно на мировых рынках».

Зерновая сделка привела к потерям российских аграриев в 1,2 миллиарда долларов, а для производителей удобрений — около 1,6 миллиарда долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Из-за дисконтов 30-40% на наше зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили, только что было сказано, если переводить в доллары — 1,2 миллиарда долларов. С аналогичной проблемой столкнулись и наши производители удобрений — их потери порядка 1,6 миллиарда долларов», — отметил российский лидер.

Он также сообщил, что к падению рентабельности поставок приблизительно в два раза привели еще два фактора: рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимость международных финансовых расчетов и других транзакций.

При этом глава РФ справедливо отметил, что некоторые европейские страны, заявлявие, что нужно дать возможность Украине экспортировать сельхозпродукцию, сами запрещают ввоз украинского зерна на свою территорию, говоря при этом об интересах своих товаропроизводителей.

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Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое ключевое условие России для возобновления зерновой сделки.