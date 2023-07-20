Начало конца? Принц Гарри съехал от Меган Маркл и подогрел слухи о разводе

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В последнее время отношения в паре нельзя назвать идеальными: то они ссорятся из-за финансового положения, то скандалят в ресторане на глазах посетителей. Что на самом деле происходит в семье?

Слухи о разрыве самой обсуждаемой в последнее время пары набирают обороты. Подогрел их недавно сам принц Гарри, который съехал от жены Меган Маркл. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на источник, близкий к паре.

«Они пытаются выяснить, что повлияло на их союз. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган», — заявил инсайдер.

По некоторым данным, причиной разлада стали финансовые трудности. Расторжение многомиллионного контракта со стриминговым сервисом сильно отразилось на их отношениях. Лишившийся денег принц Гарри теперь готовится к поездке в Африку для работы над новым шоу для Netflix. Он намерен снять там документальный фильм.

«Время, проведенное в разлуке на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше», — добавил источник.

Вместе с тем на фоне разлада в семье, по некоторым данным, принц Гарри решил возобновить отношения с королевской семьей. Однако его брат принц Уильям пока не ответил родственнику, а король Карл III взял время, чтобы подумать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Меган Маркл опозорилась на рынке.