Спорткар Ferrari протаранил металлический забор в центре Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

Авария произошла в районе метро «Улица 1905 года».

В центре Москвы дорогой спорткар протаранил металлическое ограждение Центра Международной торговли. Видео ДТП оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что машину прямо на дороге «повело», но водитель сумел справиться с управлением и увести Ferrari в забор.

В результате ДТП пострадал только автомобиль и ограждение. В машине в момент аварии находилось четверо молодых парней, но никто из них за медицинской помощью сразу после происшествия не обратился. Авто после ДТП увезли на эвакуаторе.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, владелец дорогого автомобиля — молодой предприниматель. Предположительно, он купил люксовую машину в конце апреля и очень радовался приобретению. Правда, покататься удалось недолго — всего три месяца.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства инцидента, а также устанавливается причина ДТП.

Ранее 5-tv.ru показывал видео того, как подросток за рулем иномарки уходил от погони и влетел в бетонную плиту.