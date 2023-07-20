🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день идеально подходит для саморазвития.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июля, стоит обратить взгляд внутрь себя. Почти всем представителям знаков Зодиака придется побыть немного эгоистами, чтобы побольше внимания уделить внутреннему миру.

♈ Овны

Утонченный флирт ни к чему вас не приведет. Если хотите — руководствуйтесь правилом «иди и возьми». И единственный способ сделать это — быть прямолинейным. Ваша способность быть самим собой в любой ситуации будет вознаграждена. Говоря об аутентичности, правдивость — главная тема для вас сейчас.

Космический совет: говорите правду, будьте собой в любой ситуации.

♉ Тельцы

Страдание причиняет вам не разрыв и не завершение, а ваша невероятная привязанность к людям. Отпустите с любовью. Осознайте, чему учит вас Вселенная, особенно если это урок, которого вы уже некоторое время избегаете. Поверьте, что однажды вы благословите то, что сломило вас.

Космический совет: не цепляйтесь за других людей.

♊ Близнецы

Вы можете сколько угодно винить во всех своих бедах обстоятельства, но признайтесь себе — вы не меньше виноваты в происходящем. Что вам нужно знать прямо сейчас, так это то, что вы не застряли. Чтобы сломать барьер в своей голове, возможно, даже стоит обратиться к специалисту. Самоограничивающие убеждения мешают вашему росту.

Космический совет: не ограничивайте себя, позволь себе быть замеченным.

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♋ Раки

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы постоянно приходить вторым. Не для того, чтобы быть помощником в чьей-то жизни. Вам пора уже стать ярче и смелее, выражать себя в манере, которая является подлинной. Когда дело доходит до любви, вас может привлекать кто-то, кто совсем не похож на ваш обычный типаж. Сделайте себе одолжение и оставайтесь открытыми для новых ощущений.

Космический совет: пришло время направить часть энергии на себя и исполнение своих желаний.

♌ Львы

Проблема в том, что вы слишком серьезно ко всему относитесь. Сделайте себе одолжение и притворитесь, что все это игра. Уважайте то место, где вы находитесь и то, что реальность предлагает вам прямо сейчас. Ясность, которую вы ищете, найдет свой путь к вам самым неожиданным образом.

Космический совет: уважайте то, где вы сейчас находитесь, когда снова шагаете в жизненный поток.

♍ Девы

Нет такой вещи, как идеальная картина реальности. В хаосе есть порядок, а в порядке — хаос. Вместо того, чтобы пытаться все исправить, благословите беспорядок. Примите тот факт, что каждый момент действительно совершенен.

Космический совет: избавьтесь от необходимости все за всеми исправлять.

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♎ Весы

Причина, по которой люди любят вас так сильно, не из-за того, что вы для них делаете, а из-за того, кто вы есть. Показывайте себя самым настоящим в любой ситуации и не бойтесь в чьих-то глазах даже стать злодеем.

Космический совет: оставайтесь собой в любой ситуации.

♏ Скорпионы

Вы находитесь в той реальности, которую вы представили для себя давным-давно. Вы не просто выживаете, вы процветаете, и вы превращаетесь в новую версию себя: дикую, свободную, смелую и непримиримую. Если последние полтора года были похожи на катание на американских горках, то это так и есть, но у вас появляется шанс все изменить в лучшую сторону.

Космический совет: подумайте, как вы можете изменить свою жизнь.

♐ Стрельцы

Рост и расширение — главные темы для вас в этой главе вашей жизни, Стрелец. Вы готовы шагнуть в новую реальность, а также стать именно тем, кем вы себя давно представляли. Ваша часть сделки: думать масштабно, рисковать и выполнять необходимую работу.

Космический совет: ваша способность рисковать будет вознаграждена десятикратно.

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♑ Козероги

Сделайте шаг назад от драмы, которую вы себе напридумывали, и посмотрите на ситуацию с более отстраненной точки зрения. Да, в данный момент дела идут неважно. Но они происходят определенным образом, поэтому вы можете усвоить неотъемлемые жизненные уроки. Сделайте себе одолжение, отбросьте ожидания и выразите то, что у вас на сердце и на уме. Единственное, что сейчас важно: не дайте обстоятельствам погубить вашего внутреннего ребенка.

Космический совет: вместо того, чтобы играть в угадайку, выразите то, что у вас на сердце и на уме.

♒ Водолеи

Время получить нечто большее. И в первую очередь речь идет о духовных богатствах. Почувствуйте любовь, почувствуйте благодарность, почувствуйте благодать. Благодарите за то, что есть, и за то, что вас уже ждет. Для некоторых из вас эта глава означает большой сдвиг в ваших межличностных отношениях.

Космический совет: поблагодарите Вселенную за то, что есть, и за то, что будет.

♊ Рыбы

Сегодня звезды преподносят вам урок непостоянства. Осознание того, что как бы вы ни старались, вы не можете удержать в вашей жизни то, что лишь служило своей цели в вашем существовании. Дышите глубже. Отпустите потребность в том, чтобы вещи материализовались определенным образом и именно так, как хочется вам. Позвольте всему идти своим чередом.

Космический совет: скоро вы оглянетесь на это время своей жизни как на важную главу в истории.

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