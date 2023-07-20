Лучше технологий только реальность: пять зарубежных фильмов, снятых в России

Фото: Кадр из к/ф «Превосходство Борна», реж. Пол Гринграсс, 2004 г.

Современные технологии позволяют режиссерам создавать свои картины, буквально не выходя из съемочных павильонов. Но некоторым для передачи идеи требуются все же реальные места.

Узнавать улицы родного города в зарубежном кино всегда особо приятно. Но зачастую подобные картины созданы благодаря современным технологиям. Но некоторые режиссеры все же решаются отправиться в необъятную Россию, чтобы запечатлеть в своей работе натурные кадры. Издание «Спорт-Экспресс» рассказало о пяти таких фильмах.

«Превосходство Борна»

Художественный фильм «Превосходство Борна» был выпущен в 2004 году. Он стал второй картиной о Джейсоне Борне, бывшем сотруднике ЦРУ, профессиональном убийце, потерявшем память. Финал фильма развернулся в Москве. Мэтт Деймон, сыгравший главного героя, действительно сидел за рулем «Волги», Но с некоторой оговоркой. В самых сложных эпизодах машиной управлял профессиональный гонщик.

Мэтт Деймон в роли Джейсона Борна. Кадр из к/ф «Превосходство Борна», реж. Пол Гринграсс, 2004 г.

«Онегин»

Британо-американский фильм по роману русского писателя Александра Пушкина «Евгений Онегин» был показан публике в 1998 году. Роли сестер Лариных достались Лив Тайлер («Властелин колец») и Лене Хиди («Игра престолов»). Часть съемок проходила в Санкт-Петербурге, куда по сюжету переехала Татьяна.

Лив Тайлер в кадре затмевала даже достопримечательности Петербурга. Кадр из к/ф «Онегин», реж. Марта Файнс, 1998 г.

«Профессионал»

Американский криминальный триллер «Профессионал» вышел в прокат в 2018-м. По сюжету Лукас Хилл, которого исполнил Киану Ривз, отправился в Петербург за партией бриллиантов. В картине российский зритель наверняка узнал Львиный мост и аэропорт Пулково.

Киану Ривз в роли Лукаса Хилла. Кадр из к/ф «Профессионал», реж. Мэттью М. Росс, 2018 г.

«Обитель зла: Возмездие»

Съемки пятого фильма из серии «Обитель зла» проходили на Камчатке и в Москве — в районе Красной площади. Такая задумка по слухам пришла в голову исполнительнице главной роли, которая имеет русские корни. Съемочная команда даже попросила перекрыть на пару часов главную достопримечательность столицы.

Хоть действие фильма и происходит в одной локации, но актерам пришлось поколесить по всему миру. Кадр из к/ф «Обитель зла: Возмездие», реж. Пол У. С. Андерсон, 2012 г.

«Золотой глаз»

Семнадцатый фильм бондианы подарил зрителям зрелищную сцену погони актера Пирса Броснана в роли Джеймса Бонда на танке по центру Петербурга. Правда разрушение исторических зданий доделывали уже на студии в Англии, но виды Северной столицы в кадре настоящие.

Пирс Броснан в роли Джеймса Бонда. Кадр из к/ф «Золотой глаз», реж. Мартин Кэмпбелл, 1995 г.

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