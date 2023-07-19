«У него горят глаза»: подруга Киркорова рассказала о скорой свадьбе поп-короля

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Артист был одинок не один год. И вот в его сердце поселилась любовь. И теперь, кажется, он настроен серьезно!

Обмолвившийся недавно о новой любви певец Филипп Киркоров после десятилетий одиночества готовится к свадьбе. В этом диджей Катя Гусева призналась в беседе с изданием KP.RU.

Как рассказала Гусева, сама она с будущей женой поп-короля незнакома. Киркоров, видимо, решил скрыть избранницу от подруги, с которой ему когда-то приписывали роман. А может и вовсе пока ни с кем не хочет знакомить будущую супругу. Но перемены в жизни Киркорову скрыть не удалось. На праздновании дня рождения сына Мартина в конце июня артист, по словам Гусевой, буквально светился от счастья.

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни. Но я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь», — пояснила диджей.

При этом еще в апреле сам Киркоров признавался, что затеял строительство дома. И это с учетом того, что у него уже имеется особняк в столице в элитном месте. Там он живет вместе с двумя детьми. Где располагается новый объект, знаменитость не рассказал, но поведал — обустройство дома намерен закончить в конце этого года. Тогда же фанаты предположили, что артист затеял строительство дома, чтобы вскоре поселиться там со своей избранницей.

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