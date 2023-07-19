В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге прогремел взрыв на газопроводе

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Пока что все указывает на газопровод. Но есть ли более плачевные предположения?

В самом крупном городе ЮАР (Южно-Африканской Республики) Йоханнесбурге произошел громкий взрыв. Предположительно, инцидент произошел на газопроводе. В результате ЧП частично обрушилась дорога. Об этом рассказал местный телеканал SABC.

«Служба спасения Йоханнесбурга подтвердила факт взрыва на улице Bree Street, в результате которого произошло частичное обрушение дороги», — сообщили в СМИ.

Телеканал предположил, что виной всему взрыв на газопроводе. Также пока нет информации о пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв.