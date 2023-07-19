В крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге прогремел взрыв на газопроводе
Руслан Велишов 76 0
Фото: REUTERS / Siphiwe Sibeko
Пока что все указывает на газопровод. Но есть ли более плачевные предположения?
В самом крупном городе ЮАР (Южно-Африканской Республики) Йоханнесбурге произошел громкий взрыв. Предположительно, инцидент произошел на газопроводе. В результате ЧП частично обрушилась дорога. Об этом рассказал местный телеканал SABC.
«Служба спасения Йоханнесбурга подтвердила факт взрыва на улице Bree Street, в результате которого произошло частичное обрушение дороги», — сообщили в СМИ.
Телеканал предположил, что виной всему взрыв на газопроводе. Также пока нет информации о пострадавших.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon-S произошел взрыв.