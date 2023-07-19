«Формат изменился»: выступление певицы Елки в Пскове отменили

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С заявлением выступил глава города Борис Елкин.

Выступление певицы Елки на концерте по случаю Дня города Пскова, который состоится 24 июля, отменили. С заявлением выступил глава города Борис Елкин. В нем он объяснил причины такого решения.

«В части выступления певицы Елки скажу, что ее в День города не будет. Формат мероприятия изменился, и было принято решение, что это будет неуместно в данном контексте, в данной ситуации. Выступление этой артистки не предусмотрено в День города», — передало слова главы города издание Псковская Лента Новостей.

К слову, пару лет назад артистка делилась с публикой, как она заработала свои первые деньги. Она призналась, что росла в бедной семье, поэтому рано начала трудиться. Ведь ей было стыдно перед окружающими за тяжелое финансовое положение семьи. Ее первая работа была не связана с музыкальной индустрией. Она помогала работникам аптеки: клеила ценники, помогала с уборкой, мыла полы и вытирала полки. С годами ей удалось добиться успеха и заработать приличные деньги.

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