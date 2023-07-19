Российский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО

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Ближайшие матчи регионального чемпионата будут начаты с минуты молчания в память о спортсмене.

Бывший футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко погиб в возрасте 34 лет при исполнении боевого долга в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба отдела по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края. Также сообщение о гибели спортсмена появилось на страницах футбольного клуба в социальных сетях.

«Многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района. Павловская футбольная лига, болельщики и спортсмены скорбят вместе с семьей погибшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист был одним из тех, кто стоял у истоков создания регионального клуба и начинал творить его историю. Ближайшие матчи чемпионата Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский пауэрлифтер Максим Бархатов погиб в зоне спецоперации.