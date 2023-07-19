Российских гимнастов допустили до соревнований «на строгих условиях»

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Спортсмены из России и Беларуси примут участие в международных турнирах по гимнастике в нейтральном статусе.

Российских и белорусских гимнастов допустили до международных соревнований. Спортсмены должны будут выступать в нейтральном статусе. Об этом сообщила Международная федерация гимнастики (FIG) на своем сайте.

Это решение приняли после заседания организации в швейцарском городе Лозанне.

«Разрешить на строгих условиях участие спортсменов и вспомогательного персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях в качестве „индивидуальных нейтральных спортсменов“ без какой-либо связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, с национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — написали в сообщении FIG.

Для спортсменов в нейтральном статусе будут действовать строгие требования. Они будут описаны в специальном документе.

Также это решение со стороны Международной федерации гимнастики обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов. Таким образом FIG посылает сигнал всем странам о том, что спорт должен стремиться к миру и оставаться вне политики.

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