«Печаль шокирует»: Робби Уильямс борется с необычным заболеванием

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Британский певец всю жизнь испытывал ненависть к себе из-за этого недуга.

Певец Робби Уильямс признался в психическом расстройстве. В своем личном блоге он рассказал, что часто испытывает ненависть к своему телу и в целом критикует свою внешность.

«Если появится джинн и скажет, что ваша суперсила может быть либо способностью летать, либо есть то, что вы хотите, и оставаться в своем целевом весе? Я бы выбрал второе», — написал 49-летний певец.

То, что его мучает, называется дисморфией. Уильямс зачастую недоволен своим весом, а если даже фигура его устраивает, то причиной ненависти становится возраст, который отражается на его внешности.

«Мой идеальный вес — когда люди начинают за меня волноваться. Борьба реальна, печаль шокирует», — отметил он.

Певец признался, что борется с этим недугом всю жизнь, и болезнь не ослабевает. Порой Уильямс так самокритичен, что готов написать книгу о том, как «уродливо чувствовать себя уродливым».

Ранее, писал 5-tv.ru, в психическом расстройстве призналась Меган Фокс.