«Великое дело»: Стас Пьеха поддержал певицу МакSим в борьбе с алкоголизмом

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Артист признался, что однажды сам прошел этот нелегкий путь.

Стас Пьеха высказался о певице МакSим, которая призналась в алкогольной зависимости. Певец похвалил коллегу за то, что она решилась лечь в клинику, чтобы побороть недуг.

«Это очень круто, невероятно правильно и честно! И является большим примером для всех нас. Как человек, который занимается этой проблемой, считаю, что это великое дело — на всю страну так спокойно и с достоинством признать свою слабость», — заявил Пьеха в интервью StarHit.ru.

Однажды он сам прошел этот нелегкий путь, заявив на всю страну о своей наркотической зависимости. Это, по словам артиста, помогло ему вылечиться. Поэтому он уверен, что певица находится там, где нужно, публичное признание никак не повлияет на ее репутацию.

МакSим призналась в алкогольной зависимости в своем личном блоге в середине июля. Певица рассказала, что уже начала лечение в клинике и больше не может скрывать это от поклонников. После нескольких сорвавшихся концертов и отмены тура она поняла, что ей нужна помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд страдал алкоголизмом.