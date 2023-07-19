Вышел из парка уже один: изрезанное тело подростка найдено в колодце в Москве

Прокуратура Москвы: в парке в районе Каширского шоссе найдено тело ребенка с ножевыми ранениями

Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

Накануне мать заявила о пропаже сына в полицию. Кто мог так зверски расправиться с ребенком?

Тело 11-летнего ребенка со следами насильственной смерти нашли на дне колодца в парке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, страшную находку обнаружили в парке Коломенское, куда мальчик, по предварительным данным, отправился со своим другом-сверстником.

Мать обратилась с заявлением о пропаже сына 19 июля. По ее словам, ребенок ушел из дома днем и до сих пор не вернулся. Уже вечером изрезанное тело нашли правоохранительные органы.

Как стало известно после просмотра камер видеонаблюдения, вечером 18 июля друг убитого вышел из того самого парка один. Позже он сказал, что вовсе не виделся с товарищем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Друга изувеченного ребенка проверяют на причастность к преступлению. По крайней мере, что бы не произошло тем злополучным днем, он был последним, кто видел подростка живым.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать утопила 10-месячную дочку в реке в Ярославле на глазах у сына.