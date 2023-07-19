Путин рассказал, как спорил с Савельевым из-за закупки западных самолетов
Путин напомнил Савельеву, как ругался с ним, уговаривая покупать российские самолеты
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Подгайко; 5-tv.ru
Российский президент вспомнил о споре с главой Минтранса, когда тот был руководителем «Аэрофлота».
Владимир Путин вспомнил, как ругался с главой Минтранса РФ из-за самолетов, а именно из-за большой закупки судов западного производства. На совещании с правительством президент рассказал, что уговаривал Виталия Савельева, когда тот был главой «Аэрофлота», покупать самолеты от отечественных производителей.
«Помните, когда вы были еще руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, ну, так сказать, условно ругались на этот счет», — напомнил Путин.
Савельев тогда отвечал, что западные партнеры «надежные и хорошие». Президент отметил, что теперь российские производители не могут в одночасье расширить свои возможности, так как это требует определенного времени.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил разобраться с причинами пожара на полигоне в Крыму.