Путин рассказал, как спорил с Савельевым из-за закупки западных самолетов

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Российский президент вспомнил о споре с главой Минтранса, когда тот был руководителем «Аэрофлота».

Владимир Путин вспомнил, как ругался с главой Минтранса РФ из-за самолетов, а именно из-за большой закупки судов западного производства. На совещании с правительством президент рассказал, что уговаривал Виталия Савельева, когда тот был главой «Аэрофлота», покупать самолеты от отечественных производителей.

«Помните, когда вы были еще руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, ну, так сказать, условно ругались на этот счет», — напомнил Путин.

Савельев тогда отвечал, что западные партнеры «надежные и хорошие». Президент отметил, что теперь российские производители не могут в одночасье расширить свои возможности, так как это требует определенного времени.

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