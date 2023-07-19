«Ангелина, мы с тобой»: артисты поддержали осиротевшую из-за теракта девочку

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Газманов, Маршал и многие другие звезды не остались в стороне и записали видеообращения для Ангелины.

В своих социальных сетях фигуристка Камила Валиева запустила акцию в поддержку 14-летней девочки Ангелины. Ее семья погибла во время теракта на Крымском мосту. Спортсменка призвала неравнодушных людей выкладывать публикации в поддержку осиротевшей девочки с хештегом #АнгелинаМысТобой. Известные российские артисты не остались в стороне. Звезды прислали сайту 5-tv.ru видео с обращениями к девочке.

Народный артист России Олег Газманов обратился к Ангелине и призвал ее держаться.

«Дорогая Ангелина! Вместе со всей страной я поддерживаю тебя и скорблю о твоих родителях», — сказал певец.

Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

Заслуженный артист России Александр Маршал также поддержал девочку теплыми словами. При этом он отметил, что вряд ли эти фразы помогут уменьшить ее боль.

«Мы, взрослые, не ведаем, что творим. Но я знаю одно: что те, кто виноват в этом страшном преступлении, обязательно ответят. А тебе скажу, Ангелина, мы с тобой», — отметил артист.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певец Юрий Лоза принес свои искренние соболезнования Ангелине. Он заявил, что понимает, какое горе обрушилось на ее плечи.

«Но надо держаться, надо жить дальше. Я искренне верю, что те, кто это совершил, когда-то будут наказаны. Не в этом мире, так в ином. Поэтому скорейшего тебе выздоровления и знай, что вся Россия сегодня с тобой», — сказал музыкант.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

Актриса Елена Захарова, также как и ее коллеги по шоу-бизнесу, не смогла пройти мимо такого горя. Она пожелала девочке сил, здоровья и мужества.

«Сил пережить все, что сейчас происходит с тобой. Мы с тобой, держись», — сказала актриса.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Певица Ольга Кормухина тоже выразила слова поддержки. Она заявила, что говорит от лица миллионов россиян, которые скорбят вместе с ней.

«Это огромное трагедия для всех нас, поверь. И я знаю, что трудно, трудно очень найти слова утешения, очень трудно пережить это. Тем более в твоем юном возрасте», — сказала артистка.

Она подчеркнула, что теперь у Ангелины огромная семья, которая ее поддержит. Женщина пригласила девочку к себе в гости.

«У нас много молодежи — очень талантливой, очень доброй и замечательной. И мы постараемся сделать все, чтобы ты обрела хоть чуточку тепла, покоя, и тебе бы не было так одиноко, как в эти часы. Ангелина, мы с тобой», — заявила Ангелина.

www.globallookpress.com / Darya Parchinskaya; 5-tv.ru

Рок-музыкант Илья Черт признался, что готов предоставить любую помощь Ангелине и выразил свои слова поддержки. Он отметил, что рядом с девочкой останутся друзья и верные люди. А их количество будет только расти.

«У каждого свой путь. Каждый переживает свою чашу боли по-разному. И многие проходят через какие-то жуткие трагедии. На самом деле, как ни странно, жизнь продолжается дальше. Мы встаем с колен, как настоящие бойцы все. И продолжаем делать что-то хорошее и благое в этом мире. Потому что жизнь дана не просто так», — сказал рок-музыкант.

Артист призвал девочку оставаться храброй и мужественной.

«Да пребудет с тобой сила», — добавил музыкант.

© РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Исполнительница джаза и блюза Виктория Пьер-Мари тоже записала для несовершеннолетней несколько теплых слов. Она отметила, что потерять своих родителей в один день — это большое горе. Но при этом она призвала Ангелину не унывать.

«Но не унывай, пожалуйста. Вся страна с тобой. Вся страна — большая могучая Россия, сопереживает твоему горю», — сказала артистка.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru писал, что родители Ангелины погибли из-за теракта на Крымском мосту. Сейчас с девочкой работают психологи.