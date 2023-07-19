Пролежал так несколько дней: как нашли тело звезды «Бандитского Петербурга»

Фото: Кадр из сериала «Аутсайдер», 2023 г.

Актер Виктор Мелихов перестал выходить на связь, чем вызвал беспокойство своих близких.

Тело звезды «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Виктора Мелихова несколько дней пролежало в квартире. Об этом ИА «Регнум» рассказал его друг Марк.

По словам товарища, Мелихов перестал выходить на связь 15 июля. В тот день они созванивались и обсуждали новый проект, в котором актер только начал сниматься. Это был первый день съемок, перед которым артист жаловался на головные боли и с трудом передвигался.

После Мелихов пропал. Обеспокоенный товарищ сразу понял, что что-то стряслось. Его опасения подтвердились: тело актера нашли в его собственной квартире спустя четыре дня.

«Витю нашли в его квартире. Было понятно, что он умер несколько дней назад. Он жил один», — рассказал собеседник издания.

Причина смерти пока устанавливается, но, по словам Марка, у Мелихова были проблемы с сердцем, о которых он почти никому не рассказывал.

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