Владлен Татарский посмертно награжден медалью за освобождение Мариуполя

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Врио главы ДНР Денис Пушилин передал награду матери погибшего военкора.

Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) был посмертно награжден медалью «За освобождение Мариуполя». Награду врио главы ДНР Денис Пушилин передал его матери, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса и в историю России», — написал Пушилин.

Награду Пушилин передал матери военкора Татарского. Telegram / Пушилин Д. В. / pushilindenis

Он поблагодарил мать военкора — Равилю Ибрагимовну — за то, что воспитала сына настоящим патриотом, который не боялся трудностей и не прятался от врага.

«Противник не смог победить Максима на поле боя и только подло — в результате террористической акции — смог добраться до него», — добавил врио главы ДНР.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в петербургском кафе. По данным следствия, Дарья Трепова* посетила организованный им творческий вечер и вручила журналисту начиненную взрывчаткой статуэтку. Подарок девушки взорвался в руках у Татарского. В результате произошедшего пострадали более 40 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск.

* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.