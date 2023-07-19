Перенес шесть операций: прогнозы врачей по состоянию сына Ефремова

Сын Михаила Ефремова перенес шесть операций после падения из окна

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Медики продолжают бороться за жизнь звездного наследника, выпавшего из окна. Каков шанс на восстановление?

Сын Михаила Ефремова — Николай — по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, звездный наследник после падения из окна перенес шесть операций, а также заработал ряд осложнений.

«Одно из осложнений вызвано употреблением антидепрессантов и запрещенных веществ. Развилась острая церебральная недостаточность, респираторная и сердечно-сосудистая недостаточности», — рассказал источник.

Ефремову-младшему провели операцию по дренированию плевральной полости. Врачи продолжают интенсивную терапию и отмечают, что пациент находится в сознании, самостоятельно дышит и ориентируется в пространстве.

30 июня Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой. При госпитализации он был в сознании и сказал медикам, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

В общем врачи диагностировали у Николая перелом костей таза, бедра и локтя. В первый день госпитализации врачам пришлось даже ввести артиста в медикаментозную кому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему выпавший из окна сын Ефремова был на учете в психбольнице.