«Письмо Трампу»: в чем снова обвиняют бывшего президента США?

Новые обвинения против Трампа касаются сговора для обмана США и влияния на свидетелей

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz; 5-tv.ru

Уведомление днем ранее американский политик получил от прокуратуры и Минюста.

Новые обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа содержат статьи о сговоре с целью обмана Штатов и оказании влияния на свидетелей. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации СМИ, «письмо Трампу» от прокуратуры содержит три федеральных статьи обвинения.

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Днем ранее, 18 июля, стало известно, что Минюст США прислал экс-президенту США извещение о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Трамп был уверен, что вслед за извещением последуют арест и предъявление обвинений по данному уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие четыре дня Дональду Трампу грозит арест по делу о штурме Капитолия.