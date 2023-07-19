«Письмо Трампу»: в чем снова обвиняют бывшего президента США?
Новые обвинения против Трампа касаются сговора для обмана США и влияния на свидетелей
Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz; 5-tv.ru
Уведомление днем ранее американский политик получил от прокуратуры и Минюста.
Новые обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа содержат статьи о сговоре с целью обмана Штатов и оказании влияния на свидетелей. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По информации СМИ, «письмо Трампу» от прокуратуры содержит три федеральных статьи обвинения.
«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Днем ранее, 18 июля, стало известно, что Минюст США прислал экс-президенту США извещение о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Трамп был уверен, что вслед за извещением последуют арест и предъявление обвинений по данному уголовному делу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшие четыре дня Дональду Трампу грозит арест по делу о штурме Капитолия.