Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

Боевики ведут так называемое контрнаступление с начала июня, но успехов им оно так и не принесло.

Ветеран американского спецназа Эрик Крамер заявил, что киевский режим несет огромные потери — «жертв много». Его интервью приводит журнал Newsweek.

Свои слова он аргументировал рассказами медиков, работающих в пункте приема раненых.

«Я не хочу называть цифры, потому что всё это субъективно, но они наблюдают в три раза больше жертв, чем несколько месяцев назад. Это весьма ужасает», — сказал он, добавив, что киевский режим вряд ли когда сможет «полностью встать на ноги».

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим и Запад будут вынуждены пойти на территориальные уступки России в том случае, если контрнаступление ВСУ будет провальным.