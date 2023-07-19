«Ожидал худшего»: Паша Техник вышел из изолятора и пообещал свести тату

Фото, видео: 5-tv.ru

Скандально известный рэпер попал в спецприемник из-за татуировки, пропагандирующей нацистскую символику.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) вышел из спецприемника. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, как прошли 13 суток в изоляторе.

«Здесь нормальный изолятор, я ожидал худшего», — признался он.

Проблем со сном или комфортом рэпер не испытывал. Также его не тревожили клопы или тараканы.

7 июля суд арестовал Техника за пропаганду нацистской атрибутики и символики. Виной всему стала татуировка на его теле. Рэпер признался, что избавится от этой тату и в скором времени сведет ее.

«Я просто не знал, что такое происходит. Теперь на своем горьком опыте могу другим людям порекомендовать — лучше это все убирать, серьезно все», — сказал он.

Вышедшего из изолятора музыканта встретила жена и маленький сын. С ними Техник направился к автомобилю, на котором уехал домой.

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