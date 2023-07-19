Что подразумевает контракт? Какие проекты в приоритете?

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявила о подписании договора приоритетного предложения с INEY Productions.

В рамках партнерства телеканал СТС и «НМГ Студия», входящие в НМГ, получают право первыми делать предложение о производстве всех проектов, который разрабатывает INEY Productions. Андрей Золотарев также станет креативным продюсером «НМГ Студии».

Андрей Золотарев — один из самых успешных и востребованных сценаристов на российском рынке. Среди его проектов — как хиты кинопроката («Лед», «Лед 2», «Вторжение», «Притяжение», «Спутник»), так и рейтинговые сериалы («13 Клиническая», «Триггер»).

«Мы очень рады, что к команде НМГ присоединился один из самых талантливых в России создателей яркого и качественного контента. Фильмы и сериалы из-под его пера — это целая вселенная жанров, героев и увлекательных сюжетов. С нетерпением ждем новых фильмов и сериалов от Андрея», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«С НМГ нас связывает многолетняя и успешная история сотрудничества. Думаю, что в новом формате у наших отношений откроются еще более интересные перспективы. Вместе мы сможем создать для зрителей масштабные и захватывающие истории», — добавил сценарист, продюсер Андрей Золотарев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НМГ объявляет старт чемпионата креативных идей для развития медиабизнеса в РФ.