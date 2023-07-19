Российских бойцов наградили на передовой за доблестное отражение атак ВСУ

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Мотострелки за сутки отразили восемь атак неприятеля.

Прямо на передовой ордена Мужества и другие государственные награды получили бойцы 6-й мотострелковой роты. Они за сутки отразили восемь атак противника в районе запорожского села Работино.

Сначала наши позиции подверглись массированному огневому налету, в том числе с применением реактивных снарядов HIMARS. Затем подразделения ВСУ пошли в наступление, но их встретили шквальным огнем из стрелкового оружия — атаки следовали одна за другой, но все были отбиты.

«Сначала мы не ожидали, что они в таком количестве на нас попрут. <…> Украинские наемники и польские. <…> Шесть тысяч патронов мы выпустили за часа два», — поделился боец с позывным «Татарин».

Командир 6-й роты старший лейтенант Алексей Мельников был ранен, но продолжал управлять боем. Позднее он скончался от полученных ранений.

Обороняющихся пехотинцев огнем поддерживали наши артиллеристы. В результате противник понес серьезные потери и был отброшен на исходные позиции.