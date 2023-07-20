В Пензенской области ввели карантин в одном из населенных пунктов из-за кори
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Заболевание распространилось уже на несколько населенных пунктов.
В одном из сел Пензенской области ввели карантин из-за вспышки кори. Диагноз подтвердили у почти 70 жителей региона и большинство заболевших — это дети. На въезде в населенный пункт, который, предположительно, стал очагом распространения вируса, установили посты, где всем измеряют температуру. Корреспондент «Известий» Елена Хмура увидела, как реагируют жители.