В Пензенской области ввели карантин в одном из населенных пунктов из-за кори

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Заболевание распространилось уже на несколько населенных пунктов.

В одном из сел Пензенской области ввели карантин из-за вспышки кори. Диагноз подтвердили у почти 70 жителей региона и большинство заболевших — это дети. На въезде в населенный пункт, который, предположительно, стал очагом распространения вируса, установили посты, где всем измеряют температуру. Корреспондент «Известий» Елена Хмура увидела, как реагируют жители.