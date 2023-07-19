Россия будет считать следующие в украинские порты суда перевозчиками военных грузов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Несколько районов Черного моря объявлены потенциально опасными для судоходства.

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с 20 июля будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — заявили в ведомстве.

При этом страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Между тем ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Россия 17 июля официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, после чего российское посольство в Минске передало Киеву соответствующую ноту. С 18 июля инициатива окончательно прекратила свою работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в юго-запданой части Черного моря была обнаружена свободно дрейфующая украинская мина.