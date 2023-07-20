Отдых по 100 тысяч: клуб в Петербурге опечатали за мошенничество с клиентами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hatim Kaghat; 5-tv.ru

Как была устроена преступная схема?

В Петербурге продолжаются проверки баров и ресторанов — и вскрываются все новые криминальные подробности ночных развлечений города на Неве. Полиция обыскала и опечатала еще одно модное увеселительное заведение в историческом центре.

Администратор там списывала деньги с клиентов по несколько раз. Так что отдых в заведении обходился примерно в 100 тысяч рублей.

Потерпевших пока трое, но может быть и больше, ведь мошенничество было поставлено на поток. Действовала преступная схема: красивые девушки заманивали в клуб посетителей — в основном, туристов и командировочных.

Раскручивали на дорогие блюда и напитки, а потом администратор заявляла, что оплата якобы не прошла через терминал и просила еще и еще раз приложить карту. Подвыпившие клиенты лишь на следующий день понимали, что потратили слишком много.

Администратор заведения в настоящее время задержана. Клуб закрыт на время следствия.