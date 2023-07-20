Тюмень оказалась под водой из-за урагана с проливными дождями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Сильные грозы сопровождались мощными порывами ветра и градом. А осадков выпало столько, что улицы города буквально залило.

Тюмень накрыл ураган такой силы, что по улицам полетели дорожные ограждения. Ветер ломал деревья и срывал кровлю с домов. При этом его сопровождал еще и ливень с крупным градом.

Дождь шел буквально стеной, видимость стала почти нулевая. Тутже по улицам понеслись реки, машины остановились, вода полилась в подземные переходы.