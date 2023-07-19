ТОТМаяковский: театр Табакова запустил акцию в честь 130-летия великого поэта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; пресс-служба Театра Олега Табакова; 5-tv.ru

Принять участие смогут все желающие, выложив ролик с исполнением любого из стихотворений главного бунтаря русской литературы.

Театр Олега Табакова запустил на своей странице в социальной сети ВКонтакте акцию в честь 130-летия Владимира Маяковского. Главный бунтарь русской литературы родился 19 июля 1893 года в грузинском городе Багдади.

Как уточнили в пресс-службе театра, художественный руководитель Владимир Машков и артисты труппы прочтут избранные строки известного поэта. Небольшие ролики будут публиковаться в сообществе театра с 19 июля по 27 июля.

Акцию запустил Владимир Машков, опубликовав видео собственного прочтения известного произведения юбиляра «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка». Выбор стихотворения был не случайным.

«Владимир Маяковский — герой Новокузнецка, города, где я жил и который я очень люблю. Он никогда не был в Кузбассе, но в нашем городе его считают земляком», — отметил народный артист РФ.

Принять участие смогут все желающие, выложив ролик с исполнением любого из стихотворений Владимира Маяковского на своей странице или в сообществе ВКонтакте с хэштегом #ТОТМаяковский. К акции Театр Табакова призывает присоединиться коллег из культурных институций и проектов России.

Авторы понравившихся видеороликов получат призы от театра, в том числе пригласительные на спектакли предстоящего нового сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах поступления в московскую театральную школу Олега Табакова.