Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Каким темам глава государства уделил особое внимание?

За пять лет участниками программ платформы «Россия — страна возможностей» стали 20 миллионов человек. И эту цифру президент назвал впечатляющей.

В Кремле он собрал наблюдательный совет организации. Владимир Путин отметил, что усилия государства по созданию условий самореализации молодежи приносят результаты.

С участниками проектов он много говорил о перспективах карьерного роста, работе вообще и даже вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком. Все подробности у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил открытие форума «Истоки» и одноименного молодежного центра в городе Печоры Псковской области.

В своей речи на церемонии открытия он отметил, что решением Путина на псковской земле с этого года создается не просто летний форум и молодежный центр, а круглогодичный образовательный центр на их базе.