Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Представители стран Запада начали откровенно признаваться, что используют Украину.

Лондон использует Украину как полигон для испытания вооружения и военных технологий. Все результаты такого тестирования будут использованы для лучшей подготовки вооруженных сил Соединенного королевства. Такое откровенное, хотя и циничное признание сделал британский министр обороны Бен Уоллес. По его словам, нельзя упускать такую возможность и игнорировать результаты, полученные во время применения западного оружия против России.

«Украина трагически превратилась в лабораторию военных технологий, которые испытываются в реальных боевых условиях. Было бы очень глупо игнорировать эти уроки и не применить их в наших собственных вооруженных силах. Изначально мы предполагали списать старую боевую технику, сделать в середине десятилетия небольшой перерыв в поставках, затем начать перевооружать армию. Но теперь я не хочу так рисковать», — заявил Уоллес в ходе обсуждения обновленного плана развития ВС страны.

Уоллес, который в сентябре собирается уйти в отставку, подготовил новую оборонную доктрину: рост расходов на перевооружение британской армии составит два с половиной миллиарда фунтов. Также Лондон вместе с Парижем и Берлином начали создавать единую систему ПВО.