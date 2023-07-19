Вновь провал: ВС РФ отбросили неонацистов на ореховском направлении

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Подойти близко к нашим рубежам ВСУ не дают мотострелки.

Беспилотники помогают российской артиллерии наносить точные удары по противнику и на ореховском направлении. Подойти близко к нашим рубежам ВСУ не дают мотострелки.

От ударов реактивных систем залпового огня «Град» не спрятаться ни в окопе, ни за бетонными стенами. О том, как очередная попытка контрнаступления украинских боевиков закончилось неудачей, рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.