Вновь провал: ВС РФ отбросили неонацистов на ореховском направлении

148 0

Корреспондент «Известий» показал обстановку на ореховском направлении СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация
Тема:
Украинское контрнаступление

Подойти близко к нашим рубежам ВСУ не дают мотострелки.

Беспилотники помогают российской артиллерии наносить точные удары по противнику и на ореховском направлении. Подойти близко к нашим рубежам ВСУ не дают мотострелки.

От ударов реактивных систем залпового огня «Град» не спрятаться ни в окопе, ни за бетонными стенами. О том, как очередная попытка контрнаступления украинских боевиков закончилось неудачей, рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Новости партнеров

Новости СМИ2