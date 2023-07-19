Бить или не бить? Волочкова рассказала об агрессии со стороны арестованного экс-любовника

Волочкова рассказала, что банщик Кузнецов не поднимал на нее руку во время отношений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey, Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Бывший партнер балерины обвиняется в избиении собственной жены. Был ли он таким агрессивным во время отношений с королевой шпагата?

Анастасия Волочкова поделилась подробностями отношений с бывшим возлюбленным — банщиком Сергеем Кузнецовым. В беседе с 5-tv.ru балерина заявила, что он никогда не проявлял к ней агрессии и, тем более, не поднимал руку.

«Были ли агрессии с его стороны? Никогда в жизни. Он ко мне прекрасно относился. Не знаю, что там могло произойти», — так Волочкова прокомментировала обвинения в избиении, предъявляемые ее экс-любовнику.

Однако знаменитость предположила, что причиной конфликта Кузнецова с женой могла стать ревность. После совместного отдыха с Волочковой на Мальдивах банщик не торопился удалять фотографии из своих соцсетей, даже после свадьбы с супругой.

«А я здесь причем?» — невозмутимо ответила балерина.

В начале мая Сергей Кузнецов избил свою супругу, за что был арестован. Сейчас ему грозит наказание по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — до восьми лет лишения свободы.

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