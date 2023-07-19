«Другая культура»: введут ли для фанатов хоккея Fan-ID по аналогии с футболом?

Вице-премьер Чернышенко заявил, что власти не планируют вводить Fan-ID в хоккее

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Однако отменять уже действующие сегодня требования не будут.

Система Fan-ID, введенная в качестве меры безопасности для фанатов футбола, не будет распространяться на хоккей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, уточнив, что там «другая культура».

При это он отметил, что отменять введенные меры в футболе также не планируется отменять.

«В футболе (система Fan-ID. — прим. ред.) вводилась исключительно из-за безопасности наших болельщиков. И мы видим, что статистика показывает хорошие результаты, практически полное отсутствие инцидентов», — добавил Чернышенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России упростили оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп и пенсионеров.