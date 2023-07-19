Попытка номер два: сыгравшая Бриджит Джонс актриса выходит замуж в 54 года

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Звезда фильмов нашла свою любовь почти через десять лет после предыдущего неудачного брака. Кому она доверила свое сердце?

Актриса Рене Зеллвегер, известная по роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс», выходит замуж. Как пишет издание The Sun, 54-летняя знаменитость помолвлена с британским телеведущим Энтони Анстеда.

Инсайдеры сообщают, что пара не хочет играть пышную свадьбу — они планируют устроить небольшой семейный праздник вдали от лишних любопытных глаз.

Отношения актрисы и телеведущего раскрыли в июне 2021 года. Тогда, как сообщала пресса, Энтони Анстеда официально развелся со своей супругой, с которой прожил менее двух лет. Для него это будет уже третий брак, а от предыдущих двух британец воспитывает троих детей.

Рене Зеллвегер была замужем за певцом Кенни Чесни, брак с которым продлился три года. Затем актриса встречалась с Дойлом Брэмхоллом, но детьми за все время она так и не обзавелась.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Кухни» и «Чебурашки» Ольга Кузьмина выходит замуж.