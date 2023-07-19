В Москве задержали подозреваемых в избиении мужчины в Парке Горького

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Молодые люди оказались жителями столицы.

В Москве задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины, отдыхавшего на лавочке в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Сам инцидент произошел 12 июня и попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники полиции изучили видеозаписи и менее чем за сутки после этого установили личности хулиганов. Затем они задержали всех участников инцидента в районах проживания.

«Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Так, в Парке Горького 12 июня группа молодых людей подошла к мужчине на лавочке. Один из парней нанес сильный удар ногой в голову сидящему на скамейке гражданину, тот сразу же упал на бок. На месте присутствовали еще двое молодых людей, но принимали ли они участие в расправе, неясно — это предстоит выяснить правоохранительным органам.

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