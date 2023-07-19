Счастливый час: как волгоградец купил вещи в ЦУМ по цене в 846 раз дешевле
Суд вступился за волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМ по цене в 846 раз ниже реальной
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Мужчина добился справедливости?
Житель Волгограда смог приобрести в одном из самых дорогих магазинов Москвы вещи в 846 раз дешевле обычной стоимости. Об этом пишет РИА Новости.
В один прекрасный день мужчина решил открыть сайт Центрального Универмага Москвы и заказать себе новую одежду. Оказалось, что все вещи стоили очень дешево, чему он очень обрадовался и решил прикупить побольше. Например, он купил 19 предметов: пиджаки, свитера, рубашки, джинсы — по 19, 26, 39 рублей соответственно, а самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей.
И ему это удалось — со счета списались деньги, а на почту пришел официальный чек. Однако покупки все никак не приходили, а магазин написал волгоградцу, что доставить его товары невозможно, так как на их сайте был сбой. Деньги мужчине вернули.
«Волгоградец обратился в суд и потребовал предоставить вещи, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, а магазин предложил передать покупки при условии доплаты до полной стоимости», — говорится в сообщении.
Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд отменил их решения, объясняя это тем, что фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номеру.
«Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе», — говорится в сообщении суда.
Сейчас дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.
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