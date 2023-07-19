Бывшего вице-губернатора Петербурга подозревают в мошенничестве на миллиарды рублей

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На данный момент возбуждено уголовное дело.

Бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев был задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что его подозревают в хищениях на строительных подрядах на более чем три миллиарда рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора Северной столицы по ЖКХ с 2013 по 2014 год. Уже с 2015 года он заступил на пост главного федерального инспектора по Москве и пробыл на нем до 2018 года. С ноября 2021-го по настоящее время занимал пост генерального директора АО «Стройтрансгаз».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как замглавы Минцифры Максим Паршин был задержан по подозрению в коррупции.