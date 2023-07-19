Поклонники группы «Король и шут» пришли на могилу Михаила Горшенева на десятилетие после его смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Лидер группы «Король и Шут» ушел из жизни в ночь с 18 на 19 июля 2013-го. Преданные поклонники не забыли почтить его память спустя десять лет.

В десятую годовщину смерти рок-певца Михаила Горшенева, известного в народе как Горшок из «Короля и Шута», на его могиле собрались десятки преданных поклонников, распевающих знаменитые песни его группы. В распоряжении 5-tv.ru ока-зались видео с Богословского кладбища, которые позволяют ощутить ту атмосферу, которая сегодня царит возле места захоронения знаменитого музыканта.

Фанаты большой колонной направляются к могиле Горша, скандируя «Панки, хой!» и неся флаги с символикой группы. В десятую годовщину смерти захоронение артиста буквально завалено цветами.

Михаил Горшенев ушел из жизни в самый пик своей музыкальной карьеры. В ночь с 18 на 19 июля 2013 года его сердце остановилось. Причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности. Артист совсем чуть-чуть не дожил до своего 40-летия.

Горшок прожил яркую счастливую жизнь. В последние годы он увлекся театром и планировал создать несколько театральных постановок, а также написать к ним рок-оперу, но успел закончить лишь одну. У музыканта осталась дочь, рожденная во втором браке.

Ранее 5-tv.ru писал, что что вдова лидера «Короля и шута» разнесла сериал о группе.