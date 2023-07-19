«Особенно сейчас»: Путин заявил о важности беспилотников

Путин: беспилотные аппараты особенно важны и в гражданской сфере, и в военной

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В этом направлении на данный момент много идей.

Беспилотные летательные аппараты крайне важны как в гражданской сфере, так и в военной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на заседании Наблюдательского совета АНО «Россия — страна возможностей».

«И в гражданской сфере беспилотные аппараты очень важны, причем во всех средах, и в военной особенно, и особенно сейчас, сегодня», — сказал Путин.

Также глава государства добавил, что в этом направлении на данный момент много идей и даже есть предложения создать единые центры.

До этого стало известно о том, как беспилотник «Упырь» был разработан уральскими специалистами и успешно применяется в зоне проведения спецоперации. Дрон может нести различные гранаты, в том числе ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как дрон-камикадзе «Упырь» за секунду уничтожил катер ВСУ.