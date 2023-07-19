Путин заявил, что лимит на революции в России был исчерпан в прошлом веке

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Президент вспомнил события Маевки до 1917 года.

Лимит на революции в России был исчерпан в XX веке. Об этом в ходе совещания с участниками АНО «Россия — страна возможностей» заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе беседы с одним из участником встречи российский лидер вспомнил события до 1917 года вокруг нелегального собрания революционно настроенных рабочих под названием Маевка. Именно так назвали туристический слет. Путин в шутку отметил, что его это название настораживает.

«Надеюсь, что это Маевка, которая не приведет к революции», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал правду самым острым оружием против лжи и пропаганды.