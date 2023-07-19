Ушел из жизни звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» Виктор Мелихов

Фото: Кадр из сериала "Морские дьяволы" 2005 г.

Актер перестал выходить на связь 15 июля. Что стало причиной внезапной и загадочной смерти?

Скончался актер Виктор Мелихов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила». Об этом сообщает ИА «Регнум».

По информации издания, тело 61-летнего артиста нашли в его квартире. Друг Мелихова рассказал, что, скорее всего, смерть наступила несколько дней назад.

«Витю нашли в его квартире. Было понятно, что он умер несколько дней назад. Он жил один», — рассказал Марк агентству.

Точной причины смерти пока не сообщается, в этом будет разбираться экспертиза.

Последний раз Виктор Мелихов выходил на связь в пятницу 14 июля. Он созванивался с товарищем и рассказал, что только что закончил съемочный день в новом проекте. Последние дни у актера сильно болела голова, ему было тяжело ходить.

Виктор Мелихов известен по ролям в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы», «Опера», «Ментовские войны» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер «Секретных материалов» и «Декстера» Роберт Либерман.