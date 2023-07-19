«Вы бы так не суетились»: Захарова ответила на призыв Британии «остановить кровопролитие»

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Западные страны продолжают говорить о «невозможности России восстановить свои позиции».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы британской MI-6 Ричарда Мура, который призвал россиян «положить конец кровопролитию».

По его словам, у России мало шансов восстановить свои позиции на Украине, поэтому всем гражданам лучше начать сотрудничать с разведслужбой.

«Если бы у России было „мало шансов“ восстановить позиции, Вы, Ричард Мур, так бы не суетились», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Также британец заявил, что их дверь всегда открыта для россиян, а все секреты останутся в безопасности. Захарова напомнила, что всех, кто им доверился, уничтожили в первую очередь.

Ранее, писал 5-tv.ru, Мария Захарова заявила о нежелании России доверять заверениям Запада и ООН по зерновой сделке.