«Чаще у женщин»: из-за чего появляются «косточки» на ногах

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В чем причины этого недуга и как с этим бороться?

В жару многие предпочитают носить легкую и открытую обувь, что зачастую приводит к появлению различных проблем на стопах. Об этом сообщил травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди.

Одной из наиболее распространенных является Hallux valgus, или вальгусная деформация первого пальца стопы. Она также известна как «косточка», передает издание Газета.ру.

«Обычно Hallux valgus развивается на фоне поперечного плоскостопия и чаще всего у женщин, поскольку это заболевание связано с гормональной перестройкой», — пояснил врач.

Есть три периода, когда образование и рост «косточек» могут усиливаться. Они включают в себя этап полового созревания, беременность и время после постменопаузы.

Кроме того, существуют системные заболевания, которые могут вызывать образование узелков, или «костных шишек» — как на стопах, так и на кистях рук. К таким недугам можно отнести ревматоидный артрит, при котором иммунная система атакует мелкие суставы и приводит к их деформации.

Также к системным забеливаниям имеет отношение подагра. Это метаболическая проблема, при которой кристаллы мочевой кислоты накапливаются в суставах и приводят к их увеличению.

Такие недуги могут быть связаны с генетической предрасположенностью, нарушениями обмена веществ, чрезмерным употреблением алкоголя или проблемами с почками.

Деформация стопы также часто встречается у людей, занимающихся «грациозными» видами спорта. У балерин и гимнасток «косточки» могут образовываться из-за перегрузки переднего свода стопы, связанной с хождением на носочках, а у фигуристов она может быть связана с особенностями конструкции коньков.

Для определения степени деформации стопы основным показателем является угол смещения большого пальца. В зависимости от этого выделяются четыре стадии проблемы.

Для предотвращения развития деформации и сохранения здоровья стоп необходимо тщательно выбирать обувь. Стоит пользоваться индивидуальными ортопедическими стельками, а также ограничивать ношение высоких каблуков, вьетнамок или уггов.

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