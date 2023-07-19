Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку

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Финская сторона продолжает совершать недружественные шаги в отношении России.

Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства России в Турку с 1 октября. Об этом сообщили в канцелярии президента страны Саули Ниинистё.

Там пояснили, что это ответный шаг на решение России выслать финских дипломатов из страны.

«В качестве ответной меры Финляндия аннулирует лицензию на деятельность генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года», — указано в заявлении канцелярии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия закрывает генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов. Это зеркальный ответ на антироссийскую политику Хельсинки.