Силуанов: доходы бюджета России могут увеличиться в 2023 и 2024 годах
Магдалина Нуар 121 0
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей_Майшев
В ближайшие несколько лет ожидается рост по нефтегазовым доходам.
Доходы бюджета России могут увеличиться уже к 2024 году. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов ТАСС.
По его словам, расходы тоже могут увеличиться.
«У нас сейчас макроэкономика лучше, и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше», — сказал Силуанов.
Также он добавил, что в ближайшие несколько лет ожидается рост по нефтегазовым доходам.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы ФТС Русланом Давыдовым и обговорил с ним изменения в российской экономике.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как изменились экономика России за последнее время.