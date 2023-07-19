Силуанов: доходы бюджета России могут увеличиться в 2023 и 2024 годах

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В ближайшие несколько лет ожидается рост по нефтегазовым доходам.

Доходы бюджета России могут увеличиться уже к 2024 году. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов ТАСС.

По его словам, расходы тоже могут увеличиться.

«У нас сейчас макроэкономика лучше, и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше», — сказал Силуанов.

Также он добавил, что в ближайшие несколько лет ожидается рост по нефтегазовым доходам.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы ФТС Русланом Давыдовым и обговорил с ним изменения в российской экономике.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как изменились экономика России за последнее время.