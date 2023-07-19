Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

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Прежде в ЮАР сообщили, что российский лидер не посетит заседание очно.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что это будет полноценное участие российского лидера в заседании.

Прежде в офисе президента ЮАР сообщили, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС очно. Сообщалось, что вместо него заседание посетит глава российского МИД Сергей Лавров.

Ближайший саммит БРИКС пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге в августе. Его планируется провести в международном конференц-центре Sandton, он пройдет в период с 22 по 24 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министры иностранных дел России и Индии обсудили сотрудничество на площадках ШОС и БРИКС.