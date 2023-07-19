«Не очень понравилось»: как Путин работал грузчиком в молодости

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Почему главе государства пришлось выполнять такую работу?

Президент России Владимир Путин признался, что когда-то занимался совсем другим делом и ему это не нравилось. Об этом глава государства рассказал на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России», доброволец специальной военной операции, временно исполняющий обязанности заместителя командира полка по военно-политической работе Илья Штокман поведал Путин историю своей жизни: от эмиграции в 2008 году, работой грузчиком в пекарне до руководителя проектов крупной IT-компании.

На что глава России ответил, что пекарня — это неплохо и признался, что какое-то время работал грузчиком.

«Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин рассказал, что спит по шесть часов и старается не бросать занятия спортом.